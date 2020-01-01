Стаховский разгромил Стипича на выставочном турнире в Сербии

Украинец одолел сербского теннисиста Филипа Стипича.

В столице Сербии Берграде проходит выставочный теннисный турнир под названием Eastern European Championships, участие в котором принимает украинец Сергей Стаховский.

В рамках группового этапа соревнований наш соотечественник уверенно обыграл в двух сетах представителя Сербии Филипа Стипича, который занимает 1667 место в рейтинге ATP. Матч продолжался 65 минут.

Белград. Групповой этап

Сергей Стаховский (Украина) - Филип Стипич (Сербия) - 6:1, 6:3

Стоит отметить, что Стипич проиграл все свои матчи на этом турнира. Таким образом, судьба двух путевок в следующую стадию будет определена в поединке между Альяжем Бедене и Томиславом Бркичем.

Напомним, Сергей Стаховский в рамках турнира в Белграде обыграл Бедене, но уступил Бркичу.