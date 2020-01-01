Переключиться на мобильную версию

Стаховский разгромил Стипича на выставочном турнире в Сербии

Комментариев: 0
Украинец одолел сербского теннисиста Филипа Стипича.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
btu.org.ua

В столице Сербии Берграде проходит выставочный теннисный турнир под названием Eastern European Championships, участие в котором принимает украинец Сергей Стаховский.

В рамках группового этапа соревнований наш соотечественник уверенно обыграл в двух сетах представителя Сербии Филипа Стипича, который занимает 1667 место в рейтинге ATP. Матч продолжался 65 минут.

Белград. Групповой этап

Сергей Стаховский (Украина) - Филип Стипич (Сербия) - 6:1, 6:3

Стоит отметить, что Стипич проиграл все свои матчи на этом турнира. Таким образом, судьба двух путевок в следующую стадию будет определена в поединке между Альяжем Бедене и Томиславом Бркичем.

Напомним, Сергей Стаховский в рамках турнира в Белграде обыграл Бедене, но уступил Бркичу.

Поделись:
Теги: теннис, Сергей Стаховский, выставочный турнир, Сербия, Белград
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь