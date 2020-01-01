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US Open состоится в запланированные сроки

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Власти Нью-Йорка разрешили провести соревнования.
US Open
US Open
Getty Images

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября без зрителей.

“Организаторы предпримут экстраординарные меры безопасности, чтобы защитить игроков и персонал. Будут проводиться тесты, постоянная уборка.

Также будут увеличены пространства в раздевалках, организовано размещение игроков, налажена работа транспорта“, - написал Куомо на своей странице в Twitter.

Ранее Новак Джокович жестко раскритиковал организаторов US Open.

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Теги: теннис, US Open, Открытий чемпионат США
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