Халеп не будет играть за пределами Европы в этом сезоне
Румынская теннисистка боится заразиться коронавирусом.
Вторая ракетка мира Симона Халеп не планирует участвовать в турнирах за пределами Европы. Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на румынское телевидение.
Отмечается, что причиной такого решения является риск заражения коронавирусом.
Таким образом, Халеп может пропустит американскую хардовую серию и осенние соревнования в Азии.
Ранее Халеп призналась, что опасается ехать на Открытий чемпионат США.
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