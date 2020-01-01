Халеп не будет играть за пределами Европы в этом сезоне

Румынская теннисистка боится заразиться коронавирусом.

Вторая ракетка мира Симона Халеп не планирует участвовать в турнирах за пределами Европы. Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на румынское телевидение.

Отмечается, что причиной такого решения является риск заражения коронавирусом.

Таким образом, Халеп может пропустит американскую хардовую серию и осенние соревнования в Азии.

Ранее Халеп призналась, что опасается ехать на Открытий чемпионат США.