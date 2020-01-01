Переключиться на мобильную версию

Халеп не будет играть за пределами Европы в этом сезоне

Комментариев: 0
Румынская теннисистка боится заразиться коронавирусом.
Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Вторая ракетка мира Симона Халеп не планирует участвовать в турнирах за пределами Европы. Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на румынское телевидение.

Отмечается, что причиной такого решения является риск заражения коронавирусом.

Таким образом, Халеп может пропустит американскую хардовую серию и осенние соревнования в Азии.

Ранее Халеп призналась, что опасается ехать на Открытий чемпионат США.

Поделись:
Теги: теннис, Симона Халеп
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь