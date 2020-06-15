Плишкова: Чем раньше мы начнем сезон, тем лучше
Чешка считает, что даже в следующем году будут зараженные коронавирусом.
Третья ракетка мира Каролина Плишкова высказалась о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса.
“В какой-то момент сезон должен возобновиться. Уверена, даже в следующем году будут зараженные, так что полностью безопасным проведение турниров никогда не станет.
Думаю, чем раньше мы начнем, тем лучше. Ограничения на US Open? Я была бы рада, если бы со мной смогли поехать минимум два человека“, - цитирует Плишкову New York Times.
Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.
Полная версия правил