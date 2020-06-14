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US Open состоится, несмотря на недовольство теннисистов

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Открытый чемпионат США хотят провести в запланированные сроки.
US Open
US Open
Getty Images

Открытый чемпионат США все же состоится, несмотря на пандемию коронавируса и протесты топ-теннисистов. Об этом сообщает Forbes.

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По информации источника, организаторы сделают официальное заявление по поводу соревнований в ближайшее время. Договоренность с руководствами ATP и WTA уже достигнута.

Вероятно, что турнир пройдет при пустых трибунах и будет закрыт для прессы, но окончательное решение пока не принято. US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября. 

Ранее Симона Халеп призналась, что боится ехать на US Open.

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Теги: теннис, US Open, Открытий чемпионат США
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