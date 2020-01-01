Лопес: Призовые для теннисистов значительно сократятся

Испанец ожидает трудных времен в теннисе.

Испанский теннисист Фелисиано Лопес рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на начисление призовых.

“Когда подобное случается, компании в первую очередь сокращают спонсорские отчисления, и это сильно повлияет на теннис. Нужно понимать, что наш вид спорта не будет прежним как минимум год, два, три. Я не знаю, насколько долго.

Теннисисты должны понять, что призовые значительно сократятся. Турниры снизят призовые и будут пытаться выжить не только в этом сезоне, но и в следующем. Мы должны объединиться и пережить это время“, - цитирует Лопеса BBC.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.