Тим стал победителем выставочного турнира в Белграде
Австриец выиграл турнир Новака Джоковича.
Третья ракетка мира Доминик Тим выиграл выставочный турнир в Белграде (Сербия).
Читай также: Стаховский: Я не вижу смысла дальше играть
Австрийский теннисист одержал победу в финальном поединке над Филипом Крайиновичем (32-й в мировом рейтинге).
Все матчи на турнире проходили до двух побед по сетам, но сами сеты проводились до побед в четырех геймах.
Филип Крайинович (Сербия) - Доминик Тим (Австрия) - 3:4 (4), 4:2, 2:4.
Ранее сообщалось, что Цуренко выступит на выставочном турнире в Сербии.
Полная версия правил