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Тим стал победителем выставочного турнира в Белграде

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Австриец выиграл турнир Новака Джоковича.
Доминик Тим
Доминик Тим
Getty Images

Третья ракетка мира Доминик Тим выиграл выставочный турнир в Белграде (Сербия).

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Австрийский теннисист одержал победу в финальном поединке над Филипом Крайиновичем (32-й в мировом рейтинге).

Все матчи на турнире проходили до двух побед по сетам, но сами сеты проводились до побед в четырех геймах.

Филип Крайинович (Сербия) - Доминик Тим (Австрия) - 3:4 (4), 4:2, 2:4.

Ранее сообщалось, что Цуренко выступит на выставочном турнире в Сербии.

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Теги: Доминик Тим, теннис, выставочный турнир
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