Кирьос: Проводить US Open во время пандемии коронавируса будет эгоистично

Австралиец считает, что перед возобновлением теннисного сезона нужно решить более важные проблемы.

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о возможном проведении Открытого чемпионата США.

“ATP старается дать US Open зеленый свет. Это эгоистично с учетом всего, что происходит сейчас в мире. Конечно, никуда не делся коронавирус, но там также идут массовые волнения.

Нужно сообща справиться с этими проблемами, прежде чем теннис вернется“, - написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Ранее Симона Халеп призналась, что боится ехать на US Open.