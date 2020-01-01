Кирьос: Проводить US Open во время пандемии коронавируса будет эгоистично
Австралиец считает, что перед возобновлением теннисного сезона нужно решить более важные проблемы.
Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о возможном проведении Открытого чемпионата США.
“ATP старается дать US Open зеленый свет. Это эгоистично с учетом всего, что происходит сейчас в мире. Конечно, никуда не делся коронавирус, но там также идут массовые волнения.
Нужно сообща справиться с этими проблемами, прежде чем теннис вернется“, - написал спортсмен на своей странице в Twitter.
Ранее Симона Халеп призналась, что боится ехать на US Open.
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