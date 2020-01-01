Переключиться на мобильную версию

Кирьос: Проводить US Open во время пандемии коронавируса будет эгоистично

Комментариев: 0
Австралиец считает, что перед возобновлением теннисного сезона нужно решить более важные проблемы.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о возможном проведении Открытого чемпионата США.

“ATP старается дать US Open зеленый свет. Это эгоистично с учетом всего, что происходит сейчас в мире. Конечно, никуда не делся коронавирус, но там также идут массовые волнения.

Нужно сообща справиться с этими проблемами, прежде чем теннис вернется“, - написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Ранее Симона Халеп призналась, что боится ехать на US Open.

Поделись:
Теги: теннис, Ник Кирьос, US Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь