Стаховский: Я не вижу смысла дальше играть

Теннисист раздумывает о завершении карьеры.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился мнением о возможном возобновлении сезона после приостановки, которая связана с пандемией коронавируса.

“Желание играть дальше - есть. Но я не вижу смысла. На данном этапе я даже не понимаю, будем мы играть или нет, тренироваться мне или уже забыть об этом.

Для моего возраста тренироваться, не понимая, зачем я это делаю - тренироваться без конкуренции, без соревнований, без понимания своего уровня игры - очень сложно.

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Да, у меня была цель - попасть на Олимпиаду в Токио, и именно там или сразу после Олимпиады, на Wimbledon, ярко завершить свою спортивную карьеру. Этого не произошло - Олимпиаду перенесли, Wimbledon отменили. Что теперь? Уходить?

С другой стороны, мне нет смысла выпрыгивать прямо сейчас из этого поезда - до карантина мы успели выиграть матч Кубка Дэвиса и на одну ступеньку приблизиться к Мировой группе, у нас уже есть соперник, это Израиль, поэтому существует большой шанс попасть в плей-офф группы.

Если я буду нужен команде, а других игроков, способных меня заменить, не появится, то, конечно, я буду тренироваться и играть, чтобы помочь нашим ребятам преодолеть этот рубеж“, - цитирует Стаховского Украинская правда.

Напомним, что Стаховский выступит на выставочном турнире в Сербии.