Свитолина продает печенье в благотворительных целях

Украинка презентовала свой новый благотворительный проект.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина представила свой новый благотворительный проект.

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“Я рада презентовать мою новую инициативу в партнерстве с Cakes & Cupcakes Bakery Geneva. Бокс лимитированной серии CHRISTIES BAKERY от Элины Свитолиной - уникальный набор печенья и открытка с моим автографом.

Собранные средства пойдут на организацию теннисного лагеря для детей. Присоединяйся и поддержи“, - написала Свитолина в Instagram.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире.