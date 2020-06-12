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Свитолина продает печенье в благотворительных целях

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Украинка презентовала свой новый благотворительный проект.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина представила свой новый благотворительный проект.

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“Я рада презентовать мою новую инициативу в партнерстве с Cakes & Cupcakes Bakery Geneva. Бокс лимитированной серии CHRISTIES BAKERY от Элины Свитолиной - уникальный набор печенья и открытка с моим автографом.

Собранные средства пойдут на организацию теннисного лагеря для детей. Присоединяйся и поддержи“, - написала Свитолина в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALLY 🎉 I’m so happy to announce my new initiative in partnership with @christies_bakery ⁣ Limited edition CHRISTIE’S BAKERY by Elina Svitolina - a unique set of tennis cookies 🍪 and a postcard with my autograph.⁣ The funds raised will be used to organize a tennis camp for talented kids.⁣ Join and support⁣! ☺️ For more details follow the link in bio. ⁣#elinasvitolinafoundation⁣ ⁣ Я рада презентувати мою нову ініціативу у партнерстві із @christies_bakery Бокс лімітованої серії CHRISTIES BAKERY by Elina Svitolina - унікальний набір печива 🍪 та листівка із моїм автографом. ⁣ Зібрані кошти підуть на організацію тенісного табору для дітей. ⁣ Долучайся та підтримай!⁣ ☺️ Всі деталі за посиланням у шапці профілю. ⁣ #elinasvitolinafoundation

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, благотворительность
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