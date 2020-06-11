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Халеп: У меня есть опасения по поводу поездки на US Open

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Румынской теннисистке не нравятся условия, которые предлагают организаторы.
Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Вторая ракетка мира Симона Халеп оценила возможность проведения Открытого чемпионата США.

“У меня есть серьезные опасения по поводу поездки туда с этими условиями. Не только потому, что мы находимся в эпицентре глобальной пандемии, но также из-за риска путешествий, потенциального карантина, а также изменений вокруг турнира.

Мы привыкли к тому, что все происходит по-другому. Этот переход не будет легким. Я знаю, что в финансовом отношении спонсоры хотели бы провести турнир, а также, что многие игроки сейчас не имеют работы, но я думаю, что это личное решение, которое мы должны принять.

Важно понимать, что у каждого есть индивидуальные потребности и обстоятельства, и мы должны делать то, что лучше для нашего личного здоровья, а также думать о нашей карьере в долгосрочной перспективе“, - цитирует Халеп New York Times.

Ранее Новак Джокович жестко раскритиковал организаторов US Open.

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Теги: теннис, Симона Халеп, US Open
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