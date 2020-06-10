Переключиться на мобильную версию

Цуренко выступит на выставочном турнире в Сербии

Комментариев: 0
Украинка присоединилась к соотечественникам.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко примет участие на турнире Eastern European Championship, об этом сообщает пресс-служба организации.

Турнир будет проведен в Белграде (Сербия) на кортах Академии Янко Типсаревича. Начало проведение поединков запланировано на 15 июня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤘👍🤘

Публикация от Janko Tipsarevic (@tipsarevicjanko)

Напомним, что на турнире также примут участие украинские спортсмены: Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Сергей Стаховский.

Отметим, что Завацкая и Свитолина провели совместную тренировку.

Поделись:
Теги: Леся Цуренко, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь