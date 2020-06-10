Цуренко выступит на выставочном турнире в Сербии
Украинка присоединилась к соотечественникам.
Украинская теннисистка Леся Цуренко примет участие на турнире Eastern European Championship, об этом сообщает пресс-служба организации.
Турнир будет проведен в Белграде (Сербия) на кортах Академии Янко Типсаревича. Начало проведение поединков запланировано на 15 июня.
Напомним, что на турнире также примут участие украинские спортсмены: Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Сергей Стаховский.
Отметим, что Завацкая и Свитолина провели совместную тренировку.
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