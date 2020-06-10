Федереру сделали еще одну операцию на колене
Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер, ныне являющийся четвертой ракеткой мира, сообщил, что сделал еще одну операцию на колене и не вернется на корт до 2021 года.
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“Дорогие фанаты! Несколько недель назад, после проблем с восстановлением после первой операции, мне пришлось перенести дополнительную быструю артроскопическую процедуру на правом колене.
Сейчас, как и перед сезоном-2017, я планирую взять необходимую паузу, чтобы на 100% подготовиться и играть на самом высоком уровне.
Я буду очень скучать по болельщикам и туру, и буду с нетерпением ждать возвращения в начале сезона-2021“, - написал Федерер на страничке в Twitter.
June 10, 2020
Ранее Роджер Федерер поделился мыслями о выступлении без зрителей.
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