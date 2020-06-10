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Федереру сделали еще одну операцию на колене

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Швейцарец не будет выступать на корте до 2021 года.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер, ныне являющийся четвертой ракеткой мира, сообщил, что сделал еще одну операцию на колене и не вернется на корт до 2021 года.

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“Дорогие фанаты! Несколько недель назад, после проблем с восстановлением после первой операции, мне пришлось перенести дополнительную быструю артроскопическую процедуру на правом колене.

Сейчас, как и перед сезоном-2017, я планирую взять необходимую паузу, чтобы на 100% подготовиться и играть на самом высоком уровне.

Я буду очень скучать по болельщикам и туру, и буду с нетерпением ждать возвращения в начале сезона-2021“, - написал Федерер на страничке в Twitter.

Ранее Роджер Федерер поделился мыслями о выступлении без зрителей.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, операция
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