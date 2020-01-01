Тренер Уильямс: Теннису не удается обновить фан-базу, это повод для беспокойства

Патрик Муратоглу высказался о будущем спорта.

Известный специалист Патрик Муратоглу, который работает с экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс, оценил будущее тенниса.

“Уже много лет я беспокоюсь о будущем тенниса. Средний возраст теннисного болельщика составляет 61 год, это очень много.

Теннису не удается обновить фан-базу. И это повод для беспокойства, будущее спорта не выглядит светлым“, - цитирует тренера Reuters Canada.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.