Тренер Уильямс: Теннису не удается обновить фан-базу, это повод для беспокойства
Патрик Муратоглу высказался о будущем спорта.
Известный специалист Патрик Муратоглу, который работает с экс-первой ракеткой мира Сереной Уильямс, оценил будущее тенниса.
“Уже много лет я беспокоюсь о будущем тенниса. Средний возраст теннисного болельщика составляет 61 год, это очень много.
Теннису не удается обновить фан-базу. И это повод для беспокойства, будущее спорта не выглядит светлым“, - цитирует тренера Reuters Canada.
Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.
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