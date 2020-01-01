Кирьос: Если бы я мог, пил бы пиво после каждого матча

Австралиец сомневается, что ему удастся выиграть ТБШ.

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своих целях.

“Лично я думаю, что нанимать тренера - пустая трата денег, потому что им платят слишком много. К тому же у меня нет цели выигрывать Большие шлемы. Я просто хочу идти своей дорогой, играть и весело проводить время.

Для меня нанимать тренера бесполезно, не хочу тратить его время. По моему мнению, я слишком многого достиг, чтобы нанять тренера. Чесно говоря, я делаю все по-своему и просто не люблю выслушивать советы.

Сомневаюсь, что когда-нибудь выиграю Большой шлем, потому что мое тело не выдержит семь матчей на турнире, каждый из которых может длиться по несколько часов.

Если бы я мог, пил бы пиво после каждого матча. Я просто хочу расслабиться. Спорт воспринимают слишком серьезно“, - цитирует Кирьоса Australian Associated Press.

Ранее Кирьос признался, что имеет интимные отношение с болельщицами, когда у него нет девушки.