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Ястремская выступит на выставочном турнире в Сербии

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Украинка в ближайшее время выйдет на корт.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в выставочном турнире в Белграде (Сербия). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Janko Tipsarevic (@tipsarevicjanko)

Турнир Eastern European Championship состоится в Академии Янко Типсаревича. Среди представителей Украины также будут Катерина Козлова и Сергей Стаховский.

Ранее сообщалось, что юная сестра Ястремской выиграла свой первый титул на турнирах ФТУ.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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