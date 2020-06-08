Ястремская выступит на выставочном турнире в Сербии
Украинка в ближайшее время выйдет на корт.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в выставочном турнире в Белграде (Сербия). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Турнир Eastern European Championship состоится в Академии Янко Типсаревича. Среди представителей Украины также будут Катерина Козлова и Сергей Стаховский.
Ранее сообщалось, что юная сестра Ястремской выиграла свой первый титул на турнирах ФТУ.
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