Ястремская выступит на выставочном турнире в Сербии

Украинка в ближайшее время выйдет на корт.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие в выставочном турнире в Белграде (Сербия). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Турнир Eastern European Championship состоится в Академии Янко Типсаревича. Среди представителей Украины также будут Катерина Козлова и Сергей Стаховский.

Ранее сообщалось, что юная сестра Ястремской выиграла свой первый титул на турнирах ФТУ.