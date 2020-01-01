Юная сестра Ястремской выиграла свой первый титул на турнирах ФТУ

Дебютный трофей 13-летняя спортсменка выиграла на турнире в Херсоне.

Юная украинская теннисистка Иванна Ястремская стала победительницей турнира ФТУ.

Как сообщает btu.org.ua, 13-летняя одесситка обыграла свою землячку Валерию Фоменко в финале юниорского турнира в Херсоне. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:1.

Этот титул стал дебютным на турнирах ФТУ для молодой теннисистки, которая является младшей сестрой 25-й ракетки мира Даяны Ястремской.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская представила свою дебютную песню.