Юная сестра Ястремской выиграла свой первый титул на турнирах ФТУ
Дебютный трофей 13-летняя спортсменка выиграла на турнире в Херсоне.
Юная украинская теннисистка Иванна Ястремская стала победительницей турнира ФТУ.
Как сообщает btu.org.ua, 13-летняя одесситка обыграла свою землячку Валерию Фоменко в финале юниорского турнира в Херсоне. Поединок завершился со счетом 6:4, 6:1.
Этот титул стал дебютным на турнирах ФТУ для молодой теннисистки, которая является младшей сестрой 25-й ракетки мира Даяны Ястремской.
Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская представила свою дебютную песню.
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