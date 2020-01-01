Президент WTA: Будет очень сложно переезжать и играть без наличия вакцины от коронавируса

Микки Лоулер надеется, что US Open удастся провести.

Президент Женской теннисной ассоциации (WTA) Микки Лоулер высказалась о возможном возобновлении сезона.

“По-моему, будет очень сложно переезжать и играть без наличия вакцины. Мы делаем все возможное для того, чтобы играть в нормальных условиях. Но турниры в нашем виде спорта проходят в разных странах по всему миру, и это все усложняет“.

Функционер также высказалась о судьбе Открытого чемпионата США.

“Если US Open проведут, то мы будем общаться и с организаторами других турниров. Решение, принятое по турниру серии Большого шлема, будет очень важным для всех“, - цитирует Лоутер L'Equipe.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.