Переключиться на мобильную версию

Надаль: Надеюсь, что смогу быть конкурентоспособным сразу после возвращения

Комментариев: 0
Испанец считает, что опытным игрокам будет сложнее выйти на пик формы после возобновления сезона.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не считает, что у более возрастных игроков будет преимущество после возобновления сезона, приостановленного ранее из-за пандемии коронавируса.

Читай также: Отец Тима: Приостановка сезона даст преимущество Джоковичу, Надалю и Федереру

“Чем длиннее пауза, тем более возрастному организму труднее вернуться на 100% формы, если сравнивать его с молодыми игроками. Я не чувствую, что этот перерыв дает нам преимущество перед молодыми теннисистами.

Но в то же время, конечно, у нас есть опыт. Ранее у меня были травмы, так что, я в какой-то мере имею представление, как возвращаться в игру. Не могу сказать, стану ли я теперь играть дольше из-за этой паузы. Мы никогда этого не узнаем.

Я с нетерпением жду возвращения сезона и хочу продолжать играть еще несколько лет. За последние несколько лет, думаю, что научился показывать хороший теннис, при этом без необходимости проводить много матчей. Я действительно понимаю, как быть готовым к тому, чтобы соревноваться на самом высоком уровне без большой матчевой практики.

Уверен, что у меня будет время подготовиться и организовать свой календарь. Надеюсь, что смогу быть конкурентоспособным сразу после возвращения - отметил испанец в интервью Reuters.

Ранее Надаль заявлял, что не верит в возобновление турниров в этом году.

Поделись:
Теги: теннис, Рафаэль Надаль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь