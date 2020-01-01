Надаль: Надеюсь, что смогу быть конкурентоспособным сразу после возвращения

Испанец считает, что опытным игрокам будет сложнее выйти на пик формы после возобновления сезона.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не считает, что у более возрастных игроков будет преимущество после возобновления сезона, приостановленного ранее из-за пандемии коронавируса.

Читай также: Отец Тима: Приостановка сезона даст преимущество Джоковичу, Надалю и Федереру

“Чем длиннее пауза, тем более возрастному организму труднее вернуться на 100% формы, если сравнивать его с молодыми игроками. Я не чувствую, что этот перерыв дает нам преимущество перед молодыми теннисистами.

Но в то же время, конечно, у нас есть опыт. Ранее у меня были травмы, так что, я в какой-то мере имею представление, как возвращаться в игру. Не могу сказать, стану ли я теперь играть дольше из-за этой паузы. Мы никогда этого не узнаем.

Я с нетерпением жду возвращения сезона и хочу продолжать играть еще несколько лет. За последние несколько лет, думаю, что научился показывать хороший теннис, при этом без необходимости проводить много матчей. Я действительно понимаю, как быть готовым к тому, чтобы соревноваться на самом высоком уровне без большой матчевой практики.

Уверен, что у меня будет время подготовиться и организовать свой календарь. Надеюсь, что смогу быть конкурентоспособным сразу после возвращения - отметил испанец в интервью Reuters.

Ранее Надаль заявлял, что не верит в возобновление турниров в этом году.