Джокович жестко раскритиковал организаторов US Open

Серб рассказал об условиях, которые будут во время турнира.

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился инсайдерской информацией по поводу организации US Open.

“Вчера у меня был телефонный разговор с лидерами тенниса, в котором мы говорили о продолжении сезона, в основном о US Open.

Читай также: Джокович рассказал о влиянии Надаля и Федерера на свою карьеру

Открытый чемпионат США должен стартовать в конце августа, но сейчас есть неопределенность. Условия, которые они хотят предложить, действительно чрезвычайные. Я понимаю, что не должен об этом говорить, но все же.

Мы должны будем находиться в отелях, которые расположены возле аэропорта, проходить тесты на коронавирус два-три раза в неделю. К тому же, в самом комплексе нас сможет сопровождать всего один человек, а это - невозможно. Мы должны учитывать, что у нас есть тренера, физиотерапевты, тренер по физической подготовке - они нам необходимы.

Все кажется очень сложным. Я с пониманием отношусь ко всем ограничениям, ведь есть финансовые причины, есть существующие контракты, из-за чего организаторы будут стараться провести этот турнир. Посмотрим, что будет дальше“, - приводит слова серба Blic.﻿

Напомним, что Джокович организует турнир, на который впервые после карантина допустят зрителей.