Плишкова: Лучше проводить турниры без зрителей, чем не играть вообще

Представительница Чехии отметила, что теннисисты привыкли играть при пустых трибунах.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова выразила готовность играть на US Open без зрителей.

“В любом случае лучше играть, чем не играть вообще. Если есть возможность сыграть топовый матч с большим количеством зрителей и отличной атмосферой, то это просто здорово. Но у нас могут быть матчи без зрителей.

На некоторых поединках и так бывает мало зрителей. Например, когда мы играем в час ночи. Возможно, Роджер Федерер никогда не попадал в такую ситуацию. Но лично я и другие девочки уже имеем такой опыт игры при пустых трибунах. Мы привыкли играть в таких условиях.

Я понимаю, что в случае Роджера будет другое мышление и отношение к ситуации. Но лично я бы предпочла играть“, - приводит слова Плишковой Telegraph.

Ранее сообщалось, что US Open могут перенести в Индиан-Уэллс.