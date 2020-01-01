Джокович организует турнир, на который впервые после карантина допустят зрителей

На соревнованиях выступят топ-теннисисты.

Первая ракетка мира Новак Джокович организует выставочный турнир Adria Tour, который пройдет с 12 по 14 июня в Сербии.

Это будет первый турнир, где разрешат присутствие зрителей, но между ними должно быть расстояние не мене одного метра. Интересно, что первую тысячу билетов раскупили за семь минут.

На соревнованиях выступят Доминик Тим, Александр Зверев, Григор Димитров, Борна Чорич, Марин Чилич и сам Новак Джокович.

Отмечается, что Роджер Федерер еще не восстановился после травмы, а Рафаэль Надаль не успел набрать форму.