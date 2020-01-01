Надаль: Проводить US Open без зрителей - не самый лучший вариант

Испанец ждет хороших новостей.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о возможном проведении US Open без зрителей.

“В разгар пандемии коронавируса мы постоянно слышали плохие новости. Сейчас я снова на корте, мы по-немного возвращаемся в нормальной жизни.

Проводить US Open без зрителей - это не самый хороший вариант. Сейчас я не хочу ехать в Нью-Йорк на турнир, но через два месяца все может измениться. Я уверен, что в США проведут чемпионат в хороших условиях, как и французы Ролан Гаррос.

Мы должны иметь возможность путешествовать и играть, не боясь заболеть и заразить кого-то другого. Для этого нужно найти вакцину. Надеюсь, что нас ждут хорошие новости“, - цитирует игрока L’Équipe.

Ранее сообщалось, что US Open могут перенести в Индиан-Уэллс.