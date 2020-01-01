Переключиться на мобильную версию

Циципас сравнил ТБШ с марафоном

Комментариев: 0
Греческий теннисист считает, что самые престижные турниры не похожи на обычные соревнования.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас признался, что турниры Большого Шлема отличаются от обычных соревнований.

“Турнир Большого Шлема - это как длинный марафон, это совсем не такой турнир, как другие соревнования, на которых тебе приходится играть во время сезона. Тут необходим другой подход, ты должен быть стабилен и ментально, и физически, восстанавливаться после каждого матча, чтобы быть свежим перед следующей игрой.

Нужно уделять внимание своим сильным сторонам, используя их последовательно, не тратя энергию в начале турнира, играя по пять сетов в первых кругах.

Топ-игроки уже разобрались, как это делать. Они стабильно это показывают на протяжении всей карьеры. Думаю, это то, что и делает их лучшими, и, я надеюсь, на каком-то этапе я тоже буду на это способен“, - отметил Циципас в интервью Majors Talk.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.

Поделись:
Теги: теннис, Стефанос Циципас, ТБШ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь