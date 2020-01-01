Циципас сравнил ТБШ с марафоном

Греческий теннисист считает, что самые престижные турниры не похожи на обычные соревнования.

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас признался, что турниры Большого Шлема отличаются от обычных соревнований.

“Турнир Большого Шлема - это как длинный марафон, это совсем не такой турнир, как другие соревнования, на которых тебе приходится играть во время сезона. Тут необходим другой подход, ты должен быть стабилен и ментально, и физически, восстанавливаться после каждого матча, чтобы быть свежим перед следующей игрой.

Нужно уделять внимание своим сильным сторонам, используя их последовательно, не тратя энергию в начале турнира, играя по пять сетов в первых кругах.

Топ-игроки уже разобрались, как это делать. Они стабильно это показывают на протяжении всей карьеры. Думаю, это то, что и делает их лучшими, и, я надеюсь, на каком-то этапе я тоже буду на это способен“, - отметил Циципас в интервью Majors Talk.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.