Переключиться на мобильную версию

Надаль: Хочется, чтобы на турнирах были полные трибуны, но нужно запастись терпением

Комментариев: 0
Испанец не может смириться с пожизненным социальным дистанцированием.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что он может вернуться к тренировкам после карантина.

“Наконец мы можем вернуться на корт. Я рад, что снова работаю в своей академии. И я рад, что дети могут играть. Они очень рады этому, а это для нас главное.

Конечно, хочется, чтобы на турнирах были полные трибуны. Но нужно запастись терпением, нам нужна вакцина.

В то же время мне не кажется, что теперь наступит какая-то новая реальность, которую мы примем.  А нам нравится видеть, как люди обнимают друг друга, общаются. Мы ждем, что это станет нормой вновь.

Невозможно смириться с пожизненным социальным дистанцированием“, - приводит слова Надаля Tennis World USA

Ранее Надаль заявлял, что не верит в возобновление турниров в этом году.

Поделись:
Теги: теннис, Рафаэль Надаль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь