Надаль: Хочется, чтобы на турнирах были полные трибуны, но нужно запастись терпением

Испанец не может смириться с пожизненным социальным дистанцированием.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что он может вернуться к тренировкам после карантина.

“Наконец мы можем вернуться на корт. Я рад, что снова работаю в своей академии. И я рад, что дети могут играть. Они очень рады этому, а это для нас главное.

Конечно, хочется, чтобы на турнирах были полные трибуны. Но нужно запастись терпением, нам нужна вакцина.

В то же время мне не кажется, что теперь наступит какая-то новая реальность, которую мы примем. А нам нравится видеть, как люди обнимают друг друга, общаются. Мы ждем, что это станет нормой вновь.

Невозможно смириться с пожизненным социальным дистанцированием“, - приводит слова Надаля Tennis World USA.

Ранее Надаль заявлял, что не верит в возобновление турниров в этом году.