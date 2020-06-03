Свитолина: Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи

Спортсменка поделилась цитатой известного государственного и политического деятеля Нельсона Манделы.

Украинская теннисистка Элина Свитолина на фоне расового скандала в США поделилась цитатой экс-президента ЮАР Нельсона Манделы о любви и толерантности к людям с другим цветом кожи.

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"Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность", - гласит цитата под милым видео с детьми.

Отметим, что в США в последние дни проходят массовые акции протеста из-за того, что белый полицейский во время задержания коленом прижал к земле чернокожего парня Джорджа Флойда. В результате действий сотрудника правопорядка юноша скончался.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал акцию против расизма.