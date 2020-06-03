Свитолина: Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи
Украинская теннисистка Элина Свитолина на фоне расового скандала в США поделилась цитатой экс-президента ЮАР Нельсона Манделы о любви и толерантности к людям с другим цветом кожи.
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"Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность", - гласит цитата под милым видео с детьми.
“ Никто не рождается с ненавистью к человеку из за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность. ” - Нельсон Мандела “ No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. “ -Nelson Mandela ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿
Отметим, что в США в последние дни проходят массовые акции протеста из-за того, что белый полицейский во время задержания коленом прижал к земле чернокожего парня Джорджа Флойда. В результате действий сотрудника правопорядка юноша скончался.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал акцию против расизма.
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