Костюк: Не могу сказать, что мне нужно догонять, добирать форму

Спортсменка отметила, что сейчас собирается отправиться в отпуск.

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась своими дальнейшими планами после победы в выставочном турнире в Ирпене. о своих дальнейших планах.

"Сейчас я еду в небольшой отпуск. Потом снова приступлю к тренировкам. Сезон начинается только через 2 месяца. Я уже тренируюсь 2,5 месяца и не могу сказать, что мне нужно догонять, добирать форму.

Я уже даже устала, потому что без выходных тренировалась. Скорее всего, буду тренироваться с Лесей Цуренко", - сказала Костюк в интервью ФТУ.

Ранее Марта Костюк отметила, что начала набирать обороты прямо перед введением карантина.