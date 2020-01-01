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Костюк: Не могу сказать, что мне нужно догонять, добирать форму

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Спортсменка отметила, что сейчас собирается отправиться в отпуск.
Марта Костюк
Марта Костюк
ФТУ

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась своими дальнейшими планами после победы в выставочном турнире в Ирпене. о своих дальнейших планах.

"Сейчас я еду в небольшой отпуск. Потом снова приступлю к тренировкам. Сезон начинается только через 2 месяца. Я уже тренируюсь 2,5 месяца и не могу сказать, что мне нужно догонять, добирать форму.

Я уже даже устала, потому что без выходных тренировалась. Скорее всего, буду тренироваться с Лесей Цуренко", - сказала Костюк в интервью ФТУ.

Ранее Марта Костюк отметила, что начала набирать обороты прямо перед введением карантина.

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Теги: теннис, Марта Костюк
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