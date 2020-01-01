Директор Ролан Гаррос: Когда тур возобновится, на вершине будут более опытные игроки

Ги Форже считает, что "Большая тройка" по-прежнему будет доминировать.

Директор Ролан Гаррос Ги Форже считает, что Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович будуть выступать на высочайшем уровне после возобновления сезона.

“Когда тур возобновится, игроки, у которых больше опыта, по-прежнему будут на вершине. Думаю, Федерер, Надаль или Джокович, пусть даже если они меньше тренируются, смогут полагаться на свой опыт и в нужные моменты покажут результат.

Они очень хорошо выступали в прошлом году“, - цитирует Форже Tennis 365.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.