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Директор Ролан Гаррос: Когда тур возобновится, на вершине будут более опытные игроки

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Ги Форже считает, что "Большая тройка" по-прежнему будет доминировать.
Ги Форже
Ги Форже
Getty Images

Директор Ролан Гаррос Ги Форже считает, что Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович будуть выступать на высочайшем уровне после возобновления сезона.

“Когда тур возобновится, игроки, у которых больше опыта, по-прежнему будут на вершине. Думаю, Федерер, Надаль или Джокович, пусть даже если они меньше тренируются, смогут полагаться на свой опыт и в нужные моменты покажут результат.

Они очень хорошо выступали в прошлом году“, - цитирует Форже Tennis 365.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович
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