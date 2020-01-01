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Румынская теннисистка: Навсегда запомнила голую Уильямс в раздевалке

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Александра Каданцу поделилась своими воспоминаниями об одном из турниров.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Румынская теннисистка Алекандра Каданцу рассказала, как увидела американку Серену Уильямс обнаженной во время одного из турниров.

“Мое первое воспоминание о "Шлемах" - это то, что я увидела в раздевалке Серену Уильямс. Она была полностью голой. Я навсегда запомнила это и долго ходила под впечатлением. Она такая здоровенная.

Невероятно, что при таких габаритах она отлично играет и так двигается по корту“, - цитирует Каданцу Digi Sport.

Ранее сообщалось, что румынского журналиста оштрафовали за то, что он сравнил Уильямс с обезьяной.

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Теги: теннис, Серена Уильямс
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