Румынская теннисистка: Навсегда запомнила голую Уильямс в раздевалке

Александра Каданцу поделилась своими воспоминаниями об одном из турниров.

Румынская теннисистка Алекандра Каданцу рассказала, как увидела американку Серену Уильямс обнаженной во время одного из турниров.

“Мое первое воспоминание о "Шлемах" - это то, что я увидела в раздевалке Серену Уильямс. Она была полностью голой. Я навсегда запомнила это и долго ходила под впечатлением. Она такая здоровенная.

Невероятно, что при таких габаритах она отлично играет и так двигается по корту“, - цитирует Каданцу Digi Sport.

Ранее сообщалось, что румынского журналиста оштрафовали за то, что он сравнил Уильямс с обезьяной.