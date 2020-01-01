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Федерер: Важно насладиться перерывом после столь длительной игры в теннис

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Швейцарец уверен, что у него не будет проблем с мотивацией после возобновления сезона.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер высказался о возможном возобновлении сезона.

“Я доволен своим телом и его состоянием на данный момент. Я считаю, что до возобновления сезона еще очень далеко. По моему мнению, важно насладиться этим перерывом после столь длительной игры в теннис.

Когда мы будем возвращаться на корт, я буду упорно тренироваться для этого. Уверен, буду предельно мотивирован“, - цитирует швейцарца Tennis Head.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.

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Теги: теннис, Роджер Федерер
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