Федерер: Важно насладиться перерывом после столь длительной игры в теннис

Швейцарец уверен, что у него не будет проблем с мотивацией после возобновления сезона.

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер высказался о возможном возобновлении сезона.

“Я доволен своим телом и его состоянием на данный момент. Я считаю, что до возобновления сезона еще очень далеко. По моему мнению, важно насладиться этим перерывом после столь длительной игры в теннис.

Когда мы будем возвращаться на корт, я буду упорно тренироваться для этого. Уверен, буду предельно мотивирован“, - цитирует швейцарца Tennis Head.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.