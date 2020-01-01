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Свитолина примет участие в выставочном турнире

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Украинка сможет выиграть 100 тысяч евро.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире, который будет проходить в Берлине, Германия.

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Старт соревнования запланирован 13 июля. В нем примут участие шесть мужчин и шесть женщин. На кону будет стоять 200 тысяч евро, по 100 тысяч евро на мужчин и женщин.

Болельщики не смогут посетить теннисные поединки, но будет предоставлена возможность просмотра по телевидению.

Кроме Свитолиной в турнире примут учатсие: Кики Бертенс, Андреа Петкович, Юлия Гергес, Александр Зверев, Доминик Тим, Янник Синнер и Ник Кириос. По два места в мужской и женской сетке остаются вакантными.

Ранее Свитолина рассказала, где находит мотивацию в теннисе.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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