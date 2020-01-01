Свитолина рассказала, где находит мотивацию в теннисе

Украинка намерена выигрывать трофеи.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что соскучилась за теннисными поединкам, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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“На карантине было много времени, чтобы заняться тем, на что времени не хватает обычно. Так что, было здорово получить перерыв, но и по теннису я тоже скучала.

Где нахожу мотивацию? Для меня была важно иметь цели на день, на неделю, и не загадывать дальше одного дня, потому что мы не знаем, когда мы вернемся на корт. Конечно, мотивация может появляться и падать. Мы все люди, такое бывает. Важно иметь свою рутину, которую ты любишь, не обязательно заниматься по 2 часа, можно заниматься по 20-30 минут.

От возобновления сезона жду побед, это одни из самых потрясающих эмоций. Когда ты получаешь кубок, когда выигрываешь матчи, это хорошее чувство, что твоя работа принесла плоды“, - приводит слова Свитолиной БТУ со ссылкой на YouTube-канал Roland Garros.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки примут участие в выставочном турнире.