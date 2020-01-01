Переключиться на мобильную версию

Свитолина рассказала, где находит мотивацию в теннисе

Комментариев: 0
Украинка намерена выигрывать трофеи.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что соскучилась за теннисными поединкам, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Читай также: Свитолина - о возобновление тренировок: Не скучала по боли почти по всему телу

“На карантине было много времени, чтобы заняться тем, на что времени не хватает обычно. Так что, было здорово получить перерыв, но и по теннису я тоже скучала.

Где нахожу мотивацию? Для меня была важно иметь цели на день, на неделю, и не загадывать дальше одного дня, потому что мы не знаем, когда мы вернемся на корт. Конечно, мотивация может появляться и падать. Мы все люди, такое бывает. Важно иметь свою рутину, которую ты любишь, не обязательно заниматься по 2 часа, можно заниматься по 20-30 минут.

От возобновления сезона жду побед, это одни из самых потрясающих эмоций. Когда ты получаешь кубок, когда выигрываешь матчи, это хорошее чувство, что твоя работа принесла плоды“, - приводит слова Свитолиной БТУ со ссылкой на YouTube-канал Roland Garros.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки примут участие в выставочном турнире.

Поделись:
Теги: Элина Свитолина, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь