Грузинский теннисист арестован за избиение бывшей жены

Спортсмену грозит три года тюрьмы.

Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили задержан на родине по подозрению в избиении бывшей супруги, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генпрокураторы Грузии.

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По информации источника, 21 мая у спортсмена случился перепалка с экс-супругой. В результате споров Николоз начал избивать девушку в присутствие несовершеннолетнего ребенка

Басилашвили обвиняют по статье “Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи“ УК Грузии. Данное уголовное дело предусматривает общественные работы от 200 до 400 часов или лишение свободы от одного года и до трех лет.

Отмечается, что Тбилисский городской суд назначил залог в размере около 31 тысячи долларов. Если теннисист внесет эту сумму, то сможет покинуть тюрьму.

Предварительное судебное слушание по делу Басилашвили запланировано на 16 июля. Сам теннисист отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что экс-игрока Динамо арестовали за угрозы убить жену. Однако на следующий день его отпустили.