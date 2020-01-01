Федерер: У меня не укладывается в голове, как мы можем играть без зрителей

Швейцарец ждет, когда теннис сможет вернуться в привычном виде.

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал возможное возобновление сезона без зрителей.

“У меня не укладывается в голове, как мы можем играть без зрителей. Честно, я не могу себе этого представить. Надеюсь, этого не случится.

Мне, например, даже на тренировках непривычно играть. Поэтому я считаю, что нам всем нужно дождаться момента, когда теннис сможет вернуться в привычном виде. По крайней мере, трибуны должны заполняться хотя-бы на треть.

Я не могу представить большой турнир при пустых трибунах“, - цитирует швейцарца Globo Esporte.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.