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Осака заработала рекордный годовой доход в женском спорте

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Японка установила новый рекорд.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Десятая ракетка мира Наоми Осака попала в итоговой рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за год по версии Forbes.

Авторитетное издание определило, что суммарный доход японской теннисистки составляет 37,4 миллиона долларов. Осака заняла 29 место в списке 100 самых высокооплачиваемых спортсменов.

Второй представительной женского пола оказалась Серена Уильямс, которая заработала на 1,4 миллиона меньше, чем Наоми. Американка занял 33-ю позицию в рейтинге.

Отметим, что впервые две женщины вошли в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов с 2016 года.

Вашему вниманию ТОП-10 лучших теннисисток последнего десятилетия.

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Теги: Наоми Осака, Серена Уильямc, теннис, рейтинг
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