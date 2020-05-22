Осака заработала рекордный годовой доход в женском спорте
Японка установила новый рекорд.
Десятая ракетка мира Наоми Осака попала в итоговой рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за год по версии Forbes.
Авторитетное издание определило, что суммарный доход японской теннисистки составляет 37,4 миллиона долларов. Осака заняла 29 место в списке 100 самых высокооплачиваемых спортсменов.
Второй представительной женского пола оказалась Серена Уильямс, которая заработала на 1,4 миллиона меньше, чем Наоми. Американка занял 33-ю позицию в рейтинге.
Отметим, что впервые две женщины вошли в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов с 2016 года.
Вашему вниманию ТОП-10 лучших теннисисток последнего десятилетия.
Полная версия правил