Циципас: Нас нужно помещать на карантин раз в год

Грек признался, что тренировки во время паузы в сезоне даются нелегко.

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса.

“Я думаю, что нас нужно помещать на карантин раз в год. Это хорошо влияет на природу и нашу планету. Жизнь проходит очень быстро. У нас никогда не бывает времени, чтобы провести его со своей семьей. А теперь появилась такая возможность.

Нынешняя ситуация напоминает мне детство, когда я мало путешествовал. Я тренируюсь каждый день, хоть, конечно, и не выкладываюсь на все 100%. В то же время планирую прибавлять.

Это довольно сложный процесс. Готовишься и не знаешь, когда все придет в норму“, - цитирует спортсмена Reuters со ссылкой на его прямой эфир в Instagram.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.