Отец Тима: Приостановка сезона даст преимущество Джоковичу, Надалю и Федереру

Австрийский специалист не знает, когда теннисисты смогут вернуться на корты.

Вольфганг Тим, отец и тренер третьей ракетки мира Доминика Тима, прокомментировал приостановку сезона из-за пандемии коронавируса.

“Приостановка сезона может дать преимущество таким игрокам, как Джокович, Надаль и Федерер, которые обычно долго восстанавливались после травм. Они знают, как нужно реагировать на длительные паузы.

Мы же пока не знаем, когда возобновится сезон. Это случится июле, августе или январе“, - приводит слова Тима-старшего Krone.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.