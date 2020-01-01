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Отец Тима: Приостановка сезона даст преимущество Джоковичу, Надалю и Федереру

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Австрийский специалист не знает, когда теннисисты смогут вернуться на корты.
Вольфганг Тим
Вольфганг Тим
GEPA

Вольфганг Тим, отец и тренер третьей ракетки мира Доминика Тима, прокомментировал приостановку сезона из-за пандемии коронавируса.

“Приостановка сезона может дать преимущество таким игрокам, как Джокович, Надаль и Федерер, которые обычно долго восстанавливались после травм. Они знают, как нужно реагировать на длительные паузы.

Мы же пока не знаем, когда возобновится сезон. Это случится июле, августе или январе“, - приводит слова Тима-старшего Krone.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.

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Теги: теннис, Доминик Тим
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