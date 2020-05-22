Стаховский уступил в стартовом матче на Кубке Будапешта

Украинец проиграл хозяину соревнований.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпел поражение в выставочном турнире на Кубке Будапешта.

В стартом поединке наш спортсмен уступил венгру Петеру Надю.

Кубок Будапешта

Сергей Стаховский (Украина) - Петер Надь (Венгрия) - 4:1, 1:4, 2:4

Nagy Péter 14 41 42-re verte Sergiy Stakhovskyt a Budapest Kupa első meccsén. Most Drahota-Szabó Dorka következik Bondár Anna ellen, utóbbinak győznie kell ahhoz, hogy a vegyes párosra maradjon tét.

Peter Nagy def @Stako_tennis 14 41 42 pic.twitter.com/GzwvkP0Yan — HUNtennis (@HUNgarianTENNIS) May 22, 2020

На этих соревнованиях теннисисты поделены на две группы, в каждой из которой находится три смешанные пары (мужчина + женщина). Все участники будут играть одиночные поединки и микст.

Дуэты, которые займут вторые места в группах, разыграют третье командное место, а лидеры по итогам группового этапа сразятся за титул.