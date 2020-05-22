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Стаховский уступил в стартовом матче на Кубке Будапешта

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Украинец проиграл хозяину соревнований.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпел поражение в выставочном турнире на Кубке Будапешта.

В стартом поединке наш спортсмен уступил венгру Петеру Надю.

Кубок Будапешта
Сергей Стаховский (Украина) - Петер Надь (Венгрия) - 4:1, 1:4, 2:4

На этих соревнованиях теннисисты поделены на две группы, в каждой из которой находится три смешанные пары (мужчина + женщина). Все участники будут играть одиночные поединки и микст.

Дуэты, которые займут вторые места в группах, разыграют третье командное место, а лидеры по итогам группового этапа сразятся за титул.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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