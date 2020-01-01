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Клийстерс: Я повторно открываю для себя теннис

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Бельгийка уверена, что сделала правильный выбор, возобновив карьеру.
Ким Клейстерс
Ким Клейстерс
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс поделилась своими эмоциями после возобновления карьеры.

“Я была очень рада начать. Я много практиковалась, поэтому решила, что нужно начать играть матчи. Поэтому я это и делаю. Я была удивлена, что совсем не нервничала. Чувствовала, что сделала правильный выбор.

Сейчас я повторно открываю для себя теннис. Когда выхожу на корт, все получается автоматически. Мне нужно заново учиться и находить себя. Это прекрасно, хотя иногда и испытываю грусть.

Все эмоции важны. Мне нравится работать с моей командой. Бывают классные моменты, но и тяжелые тоже: поражения, травмы“, - цитирует спортсменку пресс-служба WTA

Напомним, в феврале Клийстерс провела свой первый матч с 2012 года.

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Теги: теннис, Ким Клийстерс
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