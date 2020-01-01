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Кирьос: Когда у меня нет девушки, сплю с фанатками

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Австралиец признался, что ему нравятся девушки из Восточной Европы.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, имел ли он когда-нибудь интимные отношение с болельщиками. 

“Ну да. Если у меня нет девушки, то раз в неделю я сплю с болельщицами.

Какие девушки нравятся? Больше всего - высокие девушки из Восточной Европы. Такие меня сразу покоряют“, - приводит слова Кирьоса Daily Express со ссылкой на его трансляцию в Twitch.

Отметим, что ранее Кирьос расстался с российской теннисисткой Анной Калинской.

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Теги: теннис, Ник Кирьос
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