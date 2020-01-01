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Ястремская - о своей песне: У меня есть история, связанная с парнем

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Украинка рассказала, почему решила записать песню "Тысячи меня".
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская несколько дней назад представила свою дебютную песню "Тысячи меня". Девушка рассказала подробности создания и записи этого трека.

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"У меня был жизненный опыт, как у всех девушек он бывает, история, связанная с одним парнем. И вот однажды я лежала и мне в голову пришла идея, что я должна записать песню. Я решила написать ее не только для себя, но и для других девушек.

В студии я провела целых 7 часов. Я бы лучше сыграла за день 3 матча, чем записывалась бы в студии. Планирую ли я записать еще одну песню? Пока нет, а в будущем, посмотрим. Это было очень неожиданно для всех, даже для моих друзей.

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Это часть личной истории, которую я хотела высказать в песне и оставить позади. А вот по поводу создания мультиков, то у меня есть некоторые идеи. Я попробую их реализовать и, надеюсь, вы скоро их увидите", - цитирует Ястремскую БТУ со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская призвала всех верить в свои силы.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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Источник: btu.org.ua

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