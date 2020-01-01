Ястремская - о своей песне: У меня есть история, связанная с парнем

Украинка рассказала, почему решила записать песню "Тысячи меня".

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская несколько дней назад представила свою дебютную песню "Тысячи меня". Девушка рассказала подробности создания и записи этого трека.

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"У меня был жизненный опыт, как у всех девушек он бывает, история, связанная с одним парнем. И вот однажды я лежала и мне в голову пришла идея, что я должна записать песню. Я решила написать ее не только для себя, но и для других девушек.

В студии я провела целых 7 часов. Я бы лучше сыграла за день 3 матча, чем записывалась бы в студии. Планирую ли я записать еще одну песню? Пока нет, а в будущем, посмотрим. Это было очень неожиданно для всех, даже для моих друзей.

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Это часть личной истории, которую я хотела высказать в песне и оставить позади. А вот по поводу создания мультиков, то у меня есть некоторые идеи. Я попробую их реализовать и, надеюсь, вы скоро их увидите", - цитирует Ястремскую БТУ со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская призвала всех верить в свои силы.