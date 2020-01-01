Джокович рассказал о влияние Надаля и Федерара на свою карьеру

Серб учился у топовых теннисистов.

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о влияние Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на развитие своей карьеры.

“Роджер в большей степени вдохновлял меня, как и Рафаэль. Роджер показал не только мне, но и последующим поколениям после него, как можно эффективно и умно выстраивать тренировки, организовывать личную и профессиональную жизнь.

Это те факторы, которые помогают показывать свой максимум, чтобы быть чемпионом - и как держаться на корте с настоящим достоинством. Рафаэль же научил меня никогда не сдаваться, а также уважению к спорту и к соперникам“, - рассказал Джокович в интервью In Depth.

Ранее Джокович назвал самый грустный матч в своей карьере.