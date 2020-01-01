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Джокович рассказал о влияние Надаля и Федерара на свою карьеру

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Серб учился у топовых теннисистов.

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о влияние Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на развитие своей карьеры.

“Роджер в большей степени вдохновлял меня, как и Рафаэль. Роджер показал не только мне, но и последующим поколениям после него, как можно эффективно и умно выстраивать тренировки, организовывать личную и профессиональную жизнь.

Это те факторы, которые помогают показывать свой максимум, чтобы быть чемпионом - и как держаться на корте с настоящим достоинством. Рафаэль же научил меня никогда не сдаваться, а также уважению к спорту и к соперникам“, - рассказал Джокович в интервью In Depth. 

Ранее Джокович назвал самый грустный матч в своей карьере.

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Теги: Новак Джокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, теннис
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