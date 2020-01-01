Цуренко, Костюк и другие украинские теннисистки примут участие в выставочном турнире

Федерация тенниса Украины проведет пятидневный выставочный турнир.

Федерация тенниса Украины проведет выставочный турнир UTF Ladies Invitational, который стартует 26 мая.

Как сообщает пресс-служба ФТУ, турнир будет проходить в течение 5-ти дней. Все встречи будут начинаться в 10:00, но проходить будут без зрителей. ФТУ обещает провести онлайн-трансляцию поединков.

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В турнире примут участие Леся Цуренко, Марта Костюк, Надежда и Людмила Киченок, Дарья Лопатецкая, Марианна Закарлюк, Виктория Петренко и Мария Берген.

Участниц разделят по рейтингу и по итогам жеребьевки разобьют на 2 две группы, из которых в полуфинал выйдут по две теннисистки. Также отмечается, что позже будет проведен и мужской турнир.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская презентовала свою первую песню.