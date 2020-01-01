Марченко: Как к спортсмену, мое мнение к Усику не изменится

Вторая ракетка Украины поделился мнением об известном украинском боксере.

Украинский теннисист Илья Марченко поделился своим мнением о ролике боксера Александра Усика, где он избивает "диванного эксперта", а также вокруг скандала в отношении его взглядов.

"Я не смотрел ролик, поэтому не имею мыслей по нему. Это его выбор, он работает на свою аудиторию. Он человек, поэтому он тоже может ошибаться. Мое отношение к нему, как к спортсмену, не изменится, а как человеком я им не интересуюсь. Где я, а где Усик. Я не эксперт, чтобы давать ему какие-то советы.

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Не понимаю, почему спортсмен не может быть лидером мнений. Если речь идет о стереотипе, что спортсмены не очень умные, то я считаю, что это бред. Почти все спортсмены ездили по всему миру и видели разные страны, видели, как люди там живут. Поэтому уже этот опыт намного больше, чем у большинства украинцев.

Также стремление учиться и получать знания никак не зависят от того, спортсмен ты или нет. Поэтому, если какой-то спортсмен хочет быть лидером мнений, то почему нет.

С другой стороны, сейчас такое время, что все и обо всем выражают свое мнение, даже если имеют очень мало информации и имеют очень узкое представление по теме. Но это касается не только спортсменов", - сказал Марченко в интервью Sport.ua.

Напомним, после того, как Александр Усик снялся в фильме “Здравствуй Брат! Христос Воскресе!“ украинский борец Богдан Грицай вызвал его на бой.