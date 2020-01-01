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Беккер назвал величайшую теннисистку в истории

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Немец выделил экс-первую ракетку мира.
Борис Беккер
Борис Беккер
Getty Images

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер высказался о американке Серене Уильямс.

“Может ли Серена сравняться с Корт по количеству титулов? Ей уже больше 30 лет, она стала мамой. Но я уверен, что она захочет сыграть на US Open в 2020 году. Ее считают величайшей теннисисткой в истории, Уильямс заслуживает этого титула.

Я, как немец, все равно считаю своей королевой Штеффи Граф. Но Серена, конечно, величайшая теннисистка. Корт - самая успешная. Уверен, Серена хочет выиграть 24 титул. Думаю, именно поэтому она продолжает играть.

Думаю, ей это по силам. Она пример для всех матерей в профессиональном спорте.

До тех пор пока она выходит в финал, ей по силам выиграть“, - приводит слова Беккера Laureus.com.

Ранее Уильмс рассказала, когда планирует завершить карьеру.

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Теги: теннис, Борис Беккер, Серена Уильямс
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