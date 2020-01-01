Французский теннисист: Проведение Ролан Гаррос без зрителей - это уже не то

Николя Маю отметил, что спортсменам нужна публика.

Французский теннисист Николя Маю прокомментировал тот факт, что Ролан Гаррос может пройти без зрителей.

“Ролан Гаррос без зрителей, с пустыми аллеями, без атмосферы - это уже не то. Нам нужна публика. Но, если учитывать экономическую ситуацию, то проведение турнира имеет важнейшее значение для федерации, турнира и всех клубов.

Если проведение соревнований без зрителей будет единственным вариантом, я буду за“, - цитирует Маю Tennis World USA со ссылкой на Ouest-France.

Ранее сообщалось, что Ролан Гаррос снова перенесли из-за коронавируса.