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Французский теннисист: Проведение Ролан Гаррос без зрителей - это уже не то

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Николя Маю отметил, что спортсменам нужна публика.
Николя Маю
Николя Маю
Getty Images

Французский теннисист Николя Маю прокомментировал тот факт, что Ролан Гаррос может пройти без зрителей.

“Ролан Гаррос без зрителей, с пустыми аллеями, без атмосферы - это уже не то. Нам нужна публика. Но, если учитывать экономическую ситуацию, то проведение турнира имеет важнейшее значение для федерации, турнира и всех клубов.

Если проведение соревнований без зрителей будет единственным вариантом, я буду за“, - цитирует Маю Tennis World USA со ссылкой на Ouest-France.

Ранее сообщалось, что Ролан Гаррос снова перенесли из-за коронавируса.

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Теги: теннис, Ролан Гаррос, Николя Маю
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