Стаховский: Если у Долгополова будет желание, он вернется на высокий уровень

Украинец считает, что у его соотечественник уже себя реализовал.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский оценил перспективы Александра Долгополова, которого преследуют постоянные травмы.

“Не знаю, насколько сейчас он готовится, последний турнир он сыграл два года назад. Это довольно-таки серьезное время.

Почему все думают, что он не реализовал себя? Какой он был - 14-й в мире? Это очень круто. У него реально был потенциал быть в десятке, но каждый год получал обидные травмы - с 10 месяцев он играл 7, это в лучшем случае.

Ему только 33 - энергии и энтузиазма у него много. Если будет желание, я не вижу проблем в том, чтобы вернуться на высокий уровень“, - заявил украинец в прямом эфире PLAYPRO в Instagram.

Отметим, что украинец не выходил на корт с мая 2018 года. В последний раз он выступал на Мастерсе в Риме.

Напомним, в начале декабря Александр Долгополов перенес операцию на ноге.