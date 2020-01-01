Осака - о карантине: Уверена, что у меня никогда не будет столько свободного времени

Японка призналась, что скучает по теннису.

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала приостановку сезона из-за пандемии коронавируса.

“Я вернусь на корт с чувством признательности, потому что никогда не знаешь, когда что-то подобное случится снова. Я очень скучаю по теннису.

Чувствую, что хочу изучать что-то новое и развиваться. Я уверена, что у меня никогда больше не будет столько свободного времени“, - цитирует спортсменку Tennis World USA со ссылкой на CNN.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.