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Осака - о карантине: Уверена, что у меня никогда не будет столько свободного времени

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Японка призналась, что скучает по теннису.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала приостановку сезона из-за пандемии коронавируса.

“Я вернусь на корт с чувством признательности, потому что никогда не знаешь, когда что-то подобное случится снова. Я очень скучаю по теннису.

Чувствую, что хочу изучать что-то новое и развиваться. Я уверена, что у меня никогда больше не будет столько свободного времени“, - цитирует спортсменку Tennis World USA со ссылкой на CNN.

Напомним, теннисный сезон приостановили до конца июля.

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Теги: теннис, Наоми Осака
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