Свитолина - о возобновление тренировок: Не скучала по боли почти по всему телу

Украинка вернулась на корт.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина возобновила тренировочный процесс, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Спортсменка в Instagram опубликовала запись, в которой рассказала о своих эмоций от тренировок после возвращения.

“Не скучала по этой боли почти по всему телу, но действительно скучала по чувству, когда ты бьешь мяч“, - написала украинка.

Ранее Свитолина рассказала о влияние мамы на ее карьеру.