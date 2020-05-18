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Свитолина - о возобновление тренировок: Не скучала по боли почти по всему телу

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Украинка вернулась на корт.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина возобновила тренировочный процесс, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Спортсменка в Instagram опубликовала запись, в которой рассказала о своих эмоций от тренировок после возвращения.

“Не скучала по этой боли почти по всему телу, но действительно скучала по чувству, когда ты бьешь мяч“, - написала украинка.

Ранее Свитолина рассказала о влияние мамы на ее карьеру.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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