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"Поражение разбило мне сердце": Джокович назвал самый грустный матч в своей карьере

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У серба был тяжелый период после Олимпиады в Бразилии.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о самом неудачном матче в своей карьере.

“Это было поражение от Дель Потро на Олимпиаде в Рио. Я так многого ждал от тех Игр. Я был первой ракеткой мира и выиграл четыре турнира Большого шлема подряд. Я был на пике своей карьеры с точки зрения результатов, игры и самочувствия.

Чувствовал, что тогда был самый подходящий момент для борьбы за золотую медаль. То поражение просто разбило мне сердце, потому что Олимпиада - одно из важнейших спортивных событий в истории. К тому же представлять свою страну - это большая честь.

Я подкорректировал свою подготовку к Олимпиаде в Токио. Сейчас у меня больше опыта с точки зрения психологии“, - рассказал Джокович в интервью In Depth.

Ранее Джокович рассказал, когда планирует завершить карьеру.

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Теги: теннис, Новак Джокович
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