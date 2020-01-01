"Поражение разбило мне сердце": Джокович назвал самый грустный матч в своей карьере

У серба был тяжелый период после Олимпиады в Бразилии.

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о самом неудачном матче в своей карьере.

“Это было поражение от Дель Потро на Олимпиаде в Рио. Я так многого ждал от тех Игр. Я был первой ракеткой мира и выиграл четыре турнира Большого шлема подряд. Я был на пике своей карьеры с точки зрения результатов, игры и самочувствия.

Чувствовал, что тогда был самый подходящий момент для борьбы за золотую медаль. То поражение просто разбило мне сердце, потому что Олимпиада - одно из важнейших спортивных событий в истории. К тому же представлять свою страну - это большая честь.

Я подкорректировал свою подготовку к Олимпиаде в Токио. Сейчас у меня больше опыта с точки зрения психологии“, - рассказал Джокович в интервью In Depth.

Ранее Джокович рассказал, когда планирует завершить карьеру.